Variante Covid, apprensione nelle Marche: contagiata una donna mai stata in Gb

Onde evitare facili contagi, mentre ci si affanna giustamente ad isolare chiunque provenga dalla Gb, la ‘variante’ ha fatto la sua comparsa nelle Marche… spiazzando tutti. E’ accaduto a Loreto dove, un nucleo familiare composto da tre persone, a seguito del forte raffreddore di uno di loro, ha deciso di eseguire per scrupolo un tampone molecolare. Ebbene, l’esito ha rilevato la presenza della variante ma, cosa da non poco, nessuno dei familiari ha viaggiato in Inghilterra, e non ha avuto contatti da persone reduci da soggiorni britannici. Un fatto che ha inquietato non poco in quanto, un caso precedente isolato a Roma, ha indicato una 42enne che lavora a Londra. Dunque, come spiegare questa cosa: che il Covid stia mutando anche da noi?

Il virologo: “E’ un fondato sospetto, per isolare il virus occorre qualche giorno”

Come ha commentato la vicenda Stefano Menzo, direttore del laboratorio di Virologia dell’ospedale regionale di Torrette, “Abbiamo svolto un sondaggio tra i campioni raccolti nell’ultima settimana e abbiamo individuato non l’intero genoma virale, ma una sequenza parziale. Dalla piccola porzione abbiamo il fondato sospetto che si tratti della variante inglese, anche se per isolare il virus servirà ancora qualche giorno”.

La signora marchigiana è ora in isolamento domiciliare in famiglia

Al momento, al di la del raffreddore, la paziente marchigiana non presenterebbe una sintomatologia particolare e, precauzionalmente, ora è in isolamento domiciliare con gli altri componenti della famiglia.

