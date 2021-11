Variante covid Sudafrica, Germania “molto preoccupata”

La Germania, già travolta dalla quarta ondata di contagi covid, fa scattare l’ulteriore allarme per la variante sudafricana. E l’obbligo vaccino finisce sotto i riflettori per la richiesta avanzata dalla Baviera, favorevole all’introduzione della somministrazione prevista per legge.

VARIANTE SUDAFRICANA

Lothar Wieler, a capo del Robert Koch Institut (Rki), si è detto “molto preoccupato” per la nuova mutazione del coronavirus rilevata in Sudafrica, sostenendo che saranno necessarie ulteriori ricerche per chiarire se la variante è più contagiosa delle precedenti.

Wieler ha espresso la speranza che le restrizioni per i viaggi dall’Africa del Sud ne impediscano la diffusione in Europa, dove la variante non è ancora stata confermata.

A partire da stasera, saranno consentiti solamente i voli che riportano i cittadini tedeschi in Germania, ha annunciato il ministro della Sanità Jens Spahn.

VACCINO OBBLIGATORIO?

Intanto il governatore della Baviera Markus Soeder ha chiesto che l’obbligatorietà della vaccinazione contro il Covid-19 venga estesa in tutta la Germania ”il prima possibile”, ovvero dall’inizio del prossimo anno.

”Abbiamo bisogno di una strategia di contenimento nazionale efficace”, ha detto Soeder, come riporta la Dpa. Il governatore ha fatto appello a un ”freno d’emergenza” a livello nazionale e a mettere in atto un piano per affrontare la nuova variante scoperta in Sudafrica.