Variante Covid, un positivo su volo da Uk: Spallanzani avvia isolamento virus

L’Unità di Crisi Regione Lazio ha reso noto il bilancio dell’attività all’aeroporto di Fiumicino in relazione ai passeggeri di rientro dal Regno Unito. Sono stati sottoposti a test 351 passeggeri, di cui uno confermato positivo al tampone molecolare. È stato posto in isolamento e si è avviata, presso L’Inmi Spallanzani di Roma, la procedura per l’isolamento della sequenza del virus per verificare la cosiddetta variante.

“Il piano dei controlli ha funzionato – si evince nella nota – in pochi minuti si sono organizzati i flussi ed il servizio è stato eccellente. Un ringraziamento è dovuto alle unità mobili Uscar, alla preziosa collaborazione di Aeroporti di Roma e all’USMAF.

È stata emanata l’indicazione a tutti i laboratori della Rete Coronet del Lazio di mettersi in contatto con il laboratorio regionale di riferimento dell’Istituto Spallanzani nel caso di positività al tampone molecolare di soggetti provenienti dal Regno Unito”.

Spallanzani: virus mutati evidenza già verificata

Dall’Istituto Spallanzani comunicano che i virus mutati sono una evenienza che si è già verificata in questa pandemia. Ad esempio, subito dopo l’estate il ceppo predominante in Europa, compresa l’Italia, è stata una variante probabilmente introdotta dalla Spagna. Il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio, che in questa emergenza sta collaborando con l’Istituto Superiore della Sanità, ha sequenziato il genoma del virus SARS-CoV-2 proveniente da un paziente risultato positivo con la variante riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna.

Il paziente, e il suo convivente rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato presso l’aeroporto di Fiumicino, sono in isolamento e hanno seguito, insieme agli altri familiari e ai contatti stretti, tutte le procedure stabilite dal Ministero della Salute.

Da ieri una nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Fino al 6 gennaio 2021, i voli da e per la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord sono annullati. “Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, – ha sottolineato il ministro – è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione”.

“La variante del Covid, da poco scoperta a Londra, – ha aggiunto Speranza – è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza”.