Variante Delta, Bassetti: “No a terrorismo su rischi bambini”

“Non facciamo terrorismo sui rischi della variante Delta per i bambini, ovvero questa può colpire anche i bambini e lo sappiamo, ci sono stati bambini ricoverati e anche, pochi, decessi. Alcuni piccoli pazienti hanno avuto problemi soprattutto chi ha patologie pregresse, ma questo rafforza il concetto che anche i bambini devono vaccinarsi nelle fasce d’età che oggi possono. Evitiamo però toni allarmistici”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive all’Ospedale San Martino di Genova, commentando alcune dichiarazioni di Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, che ha parlato di come “con la variante Delta, che è contagiosissima, il Covid sta colpendo in maniera forte anche i bambini e ne stanno morendo, anche in Italia”.

“Se il virus non circola in famiglia perché sono vaccinati i genitori e i nonni, i bambini si infettano meno. Dovremmo avere maggior tutela per i bambini più piccoli che al momento non hanno la possibilità di vaccinarsi e su questi dobbiamo porre grande attenzione”, rimarca Bassetti.