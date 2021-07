Variante Delta, in Gran Bretagna nuovi picco di contagi: quasi 28mila in 24 ore

La variante Delta del Covid corre in Gran Bretagna, dove nelle ultime 24 ore sono quasi 28mila i nuovi contagi di coronavirus registrati. Lo riferisce la Bbc citando gli ultimi dati di governo, che parlano di 27.989 positivi al coronavirus nell’ultima giornata e 28 decessi per complicanze. Quello dei contagi è il numero più alto riportato dal 29 gennaio, quando furono confermati 29.079 casi.

Aumentano quindi i casi, ma resta basso il numero giornaliero delle vittime spiega la Bbc. Non paragonabile a gennaio nemmeno il numero dei ricoveri e dei letti occupati in terapia intensiva. Intanto sono oltre 33 milioni gli adulti che in Gran Bretagna hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino contro il Covid-19, il 62,7 per cento del totale.