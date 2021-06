Variante Delta, Oms: “Corre tra i non vaccinati”

“La variante Delta”, segnalata per la prima volta in India, “è la più trasmissibile delle varianti Covid-19 individuate finora”. Così in conferenza stampa il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.”So che a livello globale c’è molta preoccupazione per la variante Delta” di Sars-CoV-2 “e anche l’Oms è preoccupata per questo” mutante. “E’ stata identificata in almeno 85 Paesi e si sta diffondendo rapidamente tra le popolazioni non vaccinate”. Per il futuro, avverte, “sono previste nuove varianti e continueranno a essere segnalate” perché “questo è ciò che fanno i virus: si evolvono. Ma possiamo prevenire l’emergere di varianti prevenendo la trasmissione del virus. E’ abbastanza semplice: più trasmissione, più varianti; meno trasmissione, meno varianti”.