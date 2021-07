Variante Delta “presto dominante, varianti emergono di continuo”

La variante Delta” del coronavirus in Italia “sta diventando rapidamente dominante. Non possiamo escludere che ce ne siano altre. Sentiamo che ne emergono continuamente. Dobbiamo trovare un equilibrio tra il garantire il più rapidamente possibile le coperture vaccinali e, allo stesso tempo, modulare le misure di prevenzione, anche non farmacologiche, proprio per fare in modo che, fino a quando non saranno coperte tutte le persone a rischio” attraverso la vaccinazione, “si possa controllare il più possibile la circolazione” del virus. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nella lezione magistrale tenuta oggi per l’apertura del 53esimo Congresso straordinario della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti).