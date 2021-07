Variante Delta, Ricciardi: “Bloccare voli da Gb”

Bloccare i voli dalla Gran Bretagna. E’ la misura da adottare per arginare la diffusione del coronavirus e in particolare la variante Delta. E’ il parere di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza. “Il virus è insidiosissimo, ingannatore: lunedì ci sono 10 casi e sabato ce ne sono 1000. La Gran Bretagna in maniera scriteriata sta spalancando le porte al virus, in una settimana i casi sono triplicati. Da 50.000 passeranno a 100.000, 150.000. Domani alcuni scienziati chiederanno al governo britannico di tornare indietro” rispetto alla decisione che prevede l’eliminazione di ogni restrizione a partire dal 19 luglio, dice Ricciardi a In Onda su La7.

“Da Londra e dalla Gran Bretagna la gente si sposta. Bloccare i voli? Senza se e senza ma. L’ho consigliato al ministro Speranza, che è molto attento. La Gran Bretagna è completamente fuori controllo, alcuni paesi stanno riflettendo. Bisogna prendere misure interne, ma la circolazione tra paesi va limitata. Arrivano ogni giorno voli da Londra, è un paese che va bloccato. La Gran Bretagna ha fatto entrare la variante indiana in Europa, ha tenuto aperti i voli con l’India per due settimane”, aggiunge.

“La variante Delta ha compromesso un po’ la protezione contro l’infezione. In questo momento i vaccini proteggono al 75% dall’infezione ma proteggono dalla malattia grave. Se facciamo circolare il virus, si stanno preparando varianti che possono farci correre il rischio” legato ad una protezione meno efficace. “La pandemia durerà ancora mesi, se non anni. Se non diamo vaccini all’Africa, la pandemia durerà fino al 2024. Questa fase durerà un altro anno in Italia e altri 3 anni nel mondo. Non lo eradicheremo questo virus ma dobbiamo ridurlo ai minimi termini”, ribadisce. “Non è il momento di circolare per il mondo, soprattutto fuori dall’Unione Europea si corre il rischio di rimanere bloccati”, afferma Ricciardi. In Italia si rischia un nuovo lockdown? “Credo che non succederà più, grazie ai vaccini”-