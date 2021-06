Variante Delta, Sydney torna in lockdown per due settimane

Lockdown di due settimane da oggi a Sydney per la diffusione della variante Delta del coronavirus. Il governo del Nuovo Galles ha annunciato alla popolazione di restare a casa – salvo le eccezioni previste per andare a lavorare, fare la spesa e per ragioni mediche – nell’area metropolitana di Sydney e nelle vicine zone di Blue Mountains, Central Coast e Wollongong, che saranno in lockdown fino al prossimo 9 luglio.

Nelle ultime 24 ore, nello stato del Nuovo Galles sono stati registrati 29 nuovi casi di Covid. Grazie anche alla chiusura dei confini, l’Australia è riuscita ad arginare la diffusione del coronavirus nel Paese, dove dall’inizio della pandemia sono stati registrati circa 30.400 casi e 900 vittime.