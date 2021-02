Variante inglese, Bassetti: “Pensiamo di fermare le varianti se chiudiamo 15 giorni?”

Se il Cts è ormai l’organo sanitario ufficiale, tuttavia il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, è indubbiamente uno dei massimi esperti maggiormente cercati dai media, in virtù dei suoi commenti, puntualmente ‘liberi’, non decodificati da dettami politici o di altra specie.

Dunque anche oggi, intervenendo su La7, il noto infettivologo ligure è stato chiamato a dire la sua rispetto all’idea di un imminente stop generale cautelativo: ”Lockdown? Sì ma solo se sappiamo fare 7-8 milioni di vaccinazioni in 15 giorni. Altrimenti, cosa chiudiamo a fare?“.

Bassetti: “Pensiamo di fermare le varianti covid se chiudiamo 15 giorni?”

“Pensiamo di fermare le varianti covid se chiudiamo 15 giorni?”, domanda e si domanda Bassetti, che aggiunge: “La chiusura oltretutto è una scelta politica, non di un tecnico. Noi non abbiamo oggi la situazione del marzo 2020. Il lockdown significa chiudere tutte le attività produttive e le scuole, che alle superiori già si affidano alla Dad. Io vivo in una regione arancione, con ristoranti chiusi e altre misure. Parlare di lockdown significa sventolare una minaccia”.

Bassetti: “I vaccini sono l’unica soluzione alle varianti, ma dobbiamo accelerare”

Per il il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, non ci son alternative: ”I vaccini sono l’unica soluzione alle varianti. Non possiamo andare avanti con 30mila persone vaccinate al giorno, dovremo arrivare a 500mila al giorno. Alla fine dell’anno arriveremo con persone come me, che hanno bisogno del richiamo, mentre molti italiani non avranno ricevuto nemmeno la prima dose”.

