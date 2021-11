Variante Omicron, Di Maio: “A primo alert chiudere con Paesi a rischio”

La variante Omicron del covid? “Noi in questo momento dobbiamo utilizzare tutte le misure che ci servono per evitare di chiudere l’Italia. Quindi ben vengano le chiusure con l’estero per evitare di chiudere l’Italia perché abbiamo bisogno che l’economia continui ad andare avanti”. A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo al ‘Festival dell’Ottimismo’ de Il Foglio.

“Sono sicuramente convinto che l’Italia possa essere uno dei paesi più ottimisti rispetto a questa nuova variante e al suo impatto perché è uno dei paesi con il più alto livello di vaccinazioni”, ha aggiunto di Maio, sottolineando però che “c’è sicuramente una grande allerta e attenzione sul tema della nuova variante. C’è stato un primo caso in Italia che fortunatamente non ha avuto contatti con altri”.

Per Di Maio, “chi mette in discussione i vaccini mette in discussione la nostra libertà. A me hanno sempre insegnato che la mia libertà finisce dove inizia quella degli altri”.