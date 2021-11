Variante Omicron in Israele. Il governo ha deciso di chiudere per due settimane l’aeroporto Ben Gurion per gli arrivi internazionali degli stranieri. Per i cittadini israeliani che arrivano dall’estero invece scatterà la quarantena obbligatoria per almeno tre giorni. E’ quanto riferisce Times of Israel. Dopo la conferma di un caso, riferiscono i media, l’esecutivo si sarebbe riunito per mettere a punto un piano per affrontare la nuova emergenza.