Variante Omicron ‘invisibile’, può sfuggire a tamponi

Una versione ‘invisibile’ della variante Omicron, che potrebbe sfuggire ai tamponi rapidi. E’ lo scenario delineato dal Guardian sulla base degli elementi raccolti dagli scienziati mentre nel Regno Unito i casi legati alla variante sono passati da 101 a 437.

La versione ‘stealth’ della variante – paragonata al celebre bombardiere invisibile – presenta molte mutazioni che caratterizzano la Omicron standard. Viene però segnalata assenza però di una mutazione specifica che consentirebbe ai tamponi molecolari di individuare i casi quantomeno probabili. Analisi approfondite sul campione consentirebbero comunque di individuare la variante Omicron, che però potrebbe ‘dribblare’ i tamponi e in particolare quelli che forniscono risultati in modo più rapido.

Secondo il Guardian, il discorso attualmente riguarda solo 7 casi certificati: la variante ‘invisibile’ è stata individuata in campioni raccolti in Sudafrica, Australia e Canada, ma potrebbe aver raggiunto una diffusione maggiore. E’ presto, come si legge, per ipotizzare una mappa. Le differenti caratteristiche, però, potrebbero incidere sul comportamento.