Variante Omicron, news e mappa contagi nel mondo – Guarda

Si allunga la lista dei contagi da variante Omicron del covid nel mondo. Dopo l’allarme in Sudafrica e Europa, i quattro casi in Italia e il primo caso negli Usa confermato ieri in California, è di oggi la notizia di un caso rintracciato anche in Grecia. Si tratta di un cittadino del Paese giunto a Creta il 26 novembre dal Sudafrica e risultato negativo al primo test rapido effettuato all’arrivo. Il responsabile dell’Organizzazione nazionale per la salute pubblica (Eody), Theoklis Zaoutis, ha spiegato che l’uomo è risultato positivo il 29 novembre, al terzo test effettuato dopo aver iniziato a lamentare sintomi sospetti all’indomani dell’arrivo in aeroporto. Oggi la conferma che si tratta di un caso di variante Omicron. L’uomo, ha precisato Zaoutis citato dal giornale Kathimerini, è in quarantena.

Ed è stato confermato il primo caso di variante Omicron anche negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha annunciato il ministero emiratino della Salute e della Prevenzione, precisando su Twitter che la variante è stata individuata su una donna africana proveniente da un Paese africano non specificato. La donna, vaccinata con due dosi, è in isolamento e le sue condizioni vengono monitorate anche se al momento è asintomatica. Anche le persone entrate in contatto con lei sono state isolate.



Dal Sudafrica all’Italia, ecco la mappa aggiornata in tempo reale dei casi di variante Omicron nel mondo secondo l’elaborazione di Bno News: