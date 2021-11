Due casi di variante Omicron sudafricana individuati in Gran Bretagna. Lo rende noto il ministero della Salute, come riferisce Sky News. I due casi sono stati individuati nelle aree di Chelmsford e Nottingham, dove verranno eseguiti altri test per il tracciamento. I due soggetti positivi sono in isolamento.

In Germania è stato individuato un caso più che sospetto in Assia. Si aspettano comunicazioni definitive su un contagio in Repubblica Ceca. Ieri, il primo caso europeo in Belgio.