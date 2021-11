Variante sudafricana: la Ue chiude i voli dall’Africa ed esorta un ‘aggiornamento’ dei vaccini. L’Ecdc: “E’ più trasmissibile”

“Le notizie relative alla nuova variante covid sono molto preoccupanti. Ho parlato con gli scienziati e con i produttori” di vaccini “oggi. Condividono la preoccupazione: per favore, vaccinatevi in fretta se non lo avete già fatto e seguite le regole per proteggervi”. Nemmeno il tempo di palesarsi – ed essere quindi debitamente studiata e capita – la nuova variante africana ha da subito destato allarme e panico ovunque. Così oggi la presidente della Commissione Ue ha subito anticipato che, per non ‘farci trovare impreparati’ ad eventuali brutte sorprese, l’Europa avvierà diverse misure di prevenzione.

La Leyen: “Stop ai viaggi aerei dalla regione dell’Africa meridionale e quarantena per i viaggiatori di ritorno”

Intanto, ha avvertito Ursula von der Leyen, “La Commissione europea proporrà, in stretto coordinamento con gli Stati membri, di attivare il freno di emergenza per interrompere i viaggi aerei dalla regione dell’Africa meridionale a causa della variante B.1.1.529 del coronavirus. Questo, ha spiegato, intanto contribuirà a “limitare la diffusione della variante. E tutti i viaggiatori di ritorno dalla regione, dovranno rispettare rigide regole di quarantena”.

La Leyen: “”I contratti con i produttori prevedono l’immediato aggiornamento alle nuove varianti che emergono”

Inoltre, ha poi ipotizzato la Leyen, è probabile che si debbano in qualche ‘aggiornare’ anche gli attuali vaccini disponibili. Del resto, ha chiarito la presidente Ue, ”I contratti dell’Unione Europea con i produttori prevedono che il vaccino debba essere immediatamente aggiornato alle nuove varianti che emergono. L’Europa ha preso precauzioni”.

L’Ecdc: “La nuova variante forse più trasmissibile, potrebbe sfuggire ai vaccini ma non dovrebbe cambiare la gravità dell’infezione”

Dal canto suo il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc), nell’ambito dell’aggiornamento settimanale sulle malattie infettive, stamane ha affermato che ”Sulla base delle evidenze disponibili, è probabile che la nuova variante rilevata in Sudafrica, B.1.1.529, sia associata a un livello molto alto di trasmissibilità e fuga immunitaria significativa. Finora, invece, non ci sono prove di cambiamenti nella gravità dell’infezione”.

L’Ecdc: “L’elevato numero di cambiamenti delle proteine Spike può indurre un cambiamento delle proprietà antigeniche del virus”

Inoltre, spiega ancora il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie: ”Lo scorso 25 novembre abbiamo designato la variante di Sars-CoV-2 appartenente al lignaggio Pango B.1.1.529, come variante di interesse (Voi). Si teme che l’elevato numero di cambiamenti delle proteine Spike possa portare a un significativo cambiamento delle proprietà antigeniche del virus”. Dunque, “Sulla base di ciò, l’Ecdc deciderà sulla riclassificazione di questa variante”.

