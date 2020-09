Vasco Rossi attacca Nicola Porro. E lo chiama Perro: il motivo

Le mezze misure le ha sempre lasciate ad altri, quando Vasco Rossi dice una cosa lo fa e basta, senza giri di parole. Non stupisce quindi che il rocker di Zocca abbia attaccato pubblicamente un certo Perro, che altri non è che Nicola Porro, noto giornalista che cura il suo sito, sempre molto seguito. E proprio un articolo pubblicato sul sito del giornalista ha indispettito Vasco.

“Dai cantanti piddini solo musica pandemicamente corretta”, a firma di Max Del Papa. Questo il pezzo incriminato, che parlava di alcuni cantanti, tra cui proprio Vasco, apostrofato come “virologo rock da Zocca”, e di avere uno “stile di vita da rockstar vitellona”. Vasco non ha perso tempo e ha risposto per le rime all’autore dell’articolo e allo steso Nicola Porro.

“Alla faccia di quel ‘Perro”

Questo il messaggio, pubblicato su Facebook, col quale Vasco ha risposto all’articolo in questione: “Sono appena sceso dal Jet privato di Sfera Ebbasta vengo dal Villone di Los Angeles Dove abito secondo quello psicopatico povero pirla che scrive per Nicola Perro ..non ho avuto tempo di andare al billionaire con il mio yacht…”.

E ancora: “E ho passato l’estate a Zocca. Come sapete davanti a casa mia sono passate decine di migliaia di fans e abbiamo gestito l’inevitabile assembramento in modo impeccabile. NESSUN FOCOLAIO a Zocca!! … siete i più̀ belli ..alla faccia di quel tale… “perro”, conclude.