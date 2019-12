Vasco Rossi su Canale 5, oggi 30 dicembre il film concerto sul rocker di Zocca

Il tempo passa, la musica anche, ma Vasco Rossi rimane sempre lì. Impresso nella mente di chi ha goduto dei suoi capolavori, che ancora oggi resistono al passare delle generazioni. Non è un caso se il rocker di Zocca abbia ancora un vastissimo pubblico che le segue in ogni concerto, in ogni tour, sempre in prima fila a cantare e a ballare.

Perché in pochi come Vasco Rossi sono riusciti a regalare ballate romantiche e rock allo stato pure scaturite dalla stessa voce. Quella sì, sempre inconfondibile. Forte e rauca, figlia di una vita di eccessi sempre cantati dalla rockstar italiana, ancora oggi, dopo più di 30 di carriera, ancora sulla cresta dell’onda. E per omaggiare il grande artista Canale 5 ha deciso di dedicargli una serata per raccontare gli ultimi due tour.

Il docu-film su Vasco Rossi fa cantare generazioni

Si chiama ‘Vasco non stop live 018+019’ il docu-film, o per meglio dire film concerto, che ripercorre gli ultimi due tour di Vasco Rossi, che non passa serata sul palco senza registrare sold out. A dirigere l’opera il regista Pepsy Romanoff, che ha parlato del documentario: “Volevo far vedere delle ‘stanze’ del mondo di Vasco Rossi che nessuno aveva mai visto, quindi le prove per i live, la registrazione dei provini. Ci siamo trovati con un sacco di materiale da passare in rassegna e selezionare”.

Una serata all’insegna del rock e della canzone d’autore, per cantare, ballare, commuoversi e pensare. Perché Vasco Rossi nel corso della sua lunghissima carriera ha raccontato storie di ragazze credute matte per tristezza, di mani sporche di allegria e una generazione intera, anzi anche due, cresciute con le sue canzoni. Vasco torna a far cantare stasera su Canale 5 alle ore 21 e 20 per un appuntamento da non perdere per chi ama il rocker di Zocca.