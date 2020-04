Vasetti su Instagram: come funziona la challange e dove trovare la pagina vuota

Dopo quasi due mesi di quarantena le idee per passare il tempo possono iniziare a scarseggiare, per questo prendono sempre più piede, sui social, challenge o indovinelli da risolvere. Insomma, semplici giochi per trascorrere qualche minuto spensierato in attesa di capire quando potremo uscire di casa.

In queste ore su Instagram la moda del momento è quella di condividere nelle storie un’immagine con dei vasetti vuoti che rappresentano diverse opzioni. Ci sono i vasetti delle ‘figure di me***da’, poi quelle dei ‘casi umani’, e nei prossimi giorni sicuramente ne usciranno di nuovi perché la Challenge dei vasetti ha già colpito anche diversi Vip.

Come trovare la foto con i vasetti vuoti

La febbre della challenge dei vasetti ha contagiato tutti ormai, non è raro infatti vedere la foto dei contenitori vuoti, ognuno rappresentante un’opzione’, da spuntare nel caso in cui si fosse eseguita una determinata opzione inerente all’oggetto della sfida. Un modo diverso per far conoscere qualcosa di se stessi, in modo simpatico.

Come fare quindi a trovare la foto dei vasetti vuoti per pubblicarla sul proprio profilo? La soluzione è segnalata dalla foto stessa: è necessario andare sul profilo di ‘steinhate’ e tra le sue foto in evidenza è possibile salvare quella dei vasetti da pubblicare poi nella propria storia Instagram, Tutto pronto quindi per mettersi alla prova: la ‘vasetti challenge’ è partita.