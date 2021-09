Vasto incendio alla ferrovia a Casal Bertone

Fuoco e fiamme sulla ferrovia a Casal Bertone. Un vasto incendio è divampato in via di Portonaccio, all’incrocio con via Latino Silvio, nel tratto compreso con il ponte della ferrovia. A bruciare cumuli di traversine in legno proprio collocate proprio a ridosso dei binari. Da lì, ha preso forma un maxi incendio che ha scatenato paura e sgomento.

Un rogo registrato intorno alle 6.40, in una area cantiere di Rfi, proprio a pochi metri dall’area dell’ex Snia, al parco Lago Bullicante, e i binari. La colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza, si è alzata nel cielo e a dare l’allarme sono stati diversi cittadini e pendolari che hanno contattato il numero delle emergenze.

Sul posto, per gestire l’emergenza e mettere l’area in sicurezza, gli uomini del comando ddei vigili del fuoco, due squadre e due autobotti provenienti dai distaccamenti locali. Un lavoro impegnativo, snervante, con lunghe operazioni di spegnimento vista la notevole quantità di materiale incendiato.