Vasto incendio in azienda agricola tra Cecchina e Pavona di Albano

Vasto incendio in azienda agricola: 12 squadre di soccorsi al lavoro.

I vigili del fuoco di Marino e altri distaccamenti di Roma e Castelli sono intervenuti questo pomeriggio per un devastante incendio in una azienda agricola piena di sterpaglie, fieno, arbusti in località Cecchina, al confine con Pavona di Albano. Le operazioni di spegnimento lunghe e difficili in quanto il fuoco, alimentato da vento e materiale infiammabile. Sul posto diversi mezzi della Protezione Civile e Vigili del fuoco.

