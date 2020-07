“Vedo Toninelli scappare insultato, provo imbarazzo per lui”, la Boschi si toglie il sassolino dalle scarpe

Come dice il proverbio, ‘chi la fa l’aspetti’, ed oggi che sono i 5stelle a sedere sulle poltrone di pelle, sembrano aver dimenticato quanto e con quale ‘ferocia’ per anni hanno contestato la ‘casta’, fino ad introdurre ed ‘istituzionalizzare’ addirittura il ‘Vaffa day’. Una vera e propria ‘guerra’ sdoganata sui – ed attraverso – i social che non ha risparmiato nessuno, con Renzi fisso nel mirino.

La parabola M5s: da populisti a ‘casta’ e ritorno…

Poi però i tempi cambiano, giunge l’afflato popolare – comunque mutevole – il benessere, ed alla rabbia segue prima la serenità poi, quando le cose tornano a girare male, ecco il terrore. Basti pensare che proprio loro, che hanno ‘fomentato’ per anni la rabbia sociale dal web contro i politici, oggi al primo ‘vaffa’ che rimediamo online, ricorrono subito alla scorta!

Maria Elena Boschi: “Provo imbarazzo per Toninelli”

Una situazione paradossale ben colta dall’attenta Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera la quale, oggi attraverso la sua pagina Fb ha scritto: “Durante gli anni del nostro governo Toninelli era uno dei più duri, il primo a insultarci, a gridarci ‘casta’, a rinfacciarci presunti scandali. Vedo oggi le sue immagini, braccato da ragazzi che lo contestano come faceva lui con noi, lo vedo sbroccare e dire parolacce, lo vedo scappare e provo un sentimento strano. Quasi di imbarazzo per lui, vittima oggi di quella stessa antipolitica che lo ha portato in Parlamento. Il populismo è una ruota che gira: o ritorna la politica o ci saranno sempre queste immagini tristi e mediocri. Non credo che Toninelli capirà la lezione: spero che tanti cittadini si rendano conto che il populismo è un virus e che la politica è il vaccino”.

Come non essere d’accordo?

Max