Vela, da domani a Pasqua il II O’pen Skiff nazionale a Palermo

(Adnkronos) – Sono un centinaio i timonieri che, da domani 7 Aprile a domenica di Pasqua si sfideranno nelle acque del golfo di Sferracavallo per la II Regata nazionale O’pen Skiff organizzata dal Circolo Velico Sferracavallo e inserita nel calendario della Federazione Italiana Vela. Tanti i guidoni presenti al circolo della borgata marinara, club che attraversano lo Stivale, dalla Toscana alla Puglia, dalla Sardegna all’Emilia Romagna, dal Lazio, alla Campania e dalla Sicilia all’Alto lago di Garda.

A regatare, anche, Anandi Nandan Chandavarkar, timoniera indiana reduce dalla vittoria (medaglia d’oro) alla 34a regata della King’s Cup 2022 tenutasi a Phuket. La tredicenne, originaria di Mumbai, naviga nella categoria Open Skiff da un paio d’anni ma ha già ottenuto numerosi riconoscimenti in occasione di regate internazionali. Di recente, ha partecipato all’evento nazionale Skiff Open di Francia e si è classificata quinta nella categoria U-15. Anandi ha anche partecipato ai Japanese Open Skiff Nationals 2022. Nel 2018, per la prima volta, va in barca a vela con suo padre e rimane ‘’folgorata’’ e così a 9 anni inizia la sua formazione. Il resto è storia, 4 anni dopo mette al collo la gold medal di una delle regate più impegnative del mondo.

“La regata nazionale O’pen Skiff – spiega Giuseppe Giunchiglia, presidente del Circolo Velico Sferracavallo – torna a Sferracavallo dopo 2 anni, quando i ragazzi hanno regatato in piena ‘’zona rossa’’. Questa volta, fortunatamente, la situazione è più serena e sono certo che consentirà a tutti i timonieri di vivere la regata con più serenità e libertà. Siamo orgogliosi di accogliere questa flotta che rappresenta e unisce un Paese. Avremo timonieri provenienti da circoli di tutta Italia e questo, ancora un volta, contribuirà a creare un ponte di connessione e scambio tra Nord e Sud. Ma, in questa occasione, travalicheremo i confini nazionali grazie alla presenza della campionessa indiana Anandi Nandan Chandavarkar, un prodigio della classe O’pen Skiff a livello internazionale. Dall’inizio dell’anno abbiamo già ospitato 5 eventi, con questo saremo a sei e altri cinque si terranno nei mesi a seguire per concludere a Dicembre con la seconda edizione della Sferracavallo International Optimist Race. Questi numeri non possono che essere la prova tangibile che la vela, così come il windsurf, sono la linfa vitale di questo Circolo”.

Barche in acqua, dunque, domani alle 12 (condizioni meteo permettendo), subito dopo lo Skipper Meeting. Sono previste un massimo di 4 prove al giorno. La regata si concluderà Domenica con la cerimonia di premiazione presso Casa Quarara, sede sportiva del CVSF al porticciolo.