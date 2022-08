Vele d’epoca, dal 9 settembre l’International Hannibal Classic a Monfalcone

(Adnkronos) – Per il sesto anno consecutivo le vele d’epoca si sfidano nel Golfo di Trieste, al largo di Monfalcone, in occasione dell’International Hannibal Classic – Memorial Sergio Sorrentino, terza tappa della Coppa Aive dell’Adriatico. La manifestazione, in programma dal 9 all’11 settembre 2022, è organizzata dallo Yacht Club Monfalcone in collaborazione con lo Yacht Club Adriaco di Trieste. La flotta, ospitata presso il Marina Monfalcone, main sponsor dell’evento, disputerà due prove in mare su percorsi a triangolo. Tra le coppe in palio il “Trofeo dei due guidoni”. Prevista una conferenza sulla “Storia delle stazze veliche e delle classi metriche”.

L’International Hannibal Classic è terza tappa della Coppa Aive dell’Adriatico 2022, l’annuale trofeo che si conclude ogni anno a ottobre presso lo Yacht Club Adriaco di Trieste con il Trofeo Città di Trieste (1-2 ottobre) e la Barcolana Classic (8 ottobre), dove verranno decretati i vincitori stagionali. Dallo scorso anno l’evento monfalconese è inoltre diventato parte del neonato “Trofeo dei due guidoni”, istituito in collaborazione con il suddetto Yacht Club Adriaco, che terrà conto dei risultati conseguiti in occasione dell’International Hannibal Classic e del Trofeo Città di Trieste e verrà assegnato al primo classificato della classe più numerosa tra le “Epoca”, “Classiche” e “Sciarrelli”.

Alla sesta edizione dell’International Hannibal Classic potranno iscriversi gli yachts in legno o in metallo di costruzione anteriore al 1950 (Yachts d’Epoca) e al 1976 (Yachts Classici), nonché le loro repliche individuabili secondo quanto disposto dal “Regolamento per la stazza e le regate degli Yachts d’Epoca e Classici”. Le barche che non hanno mai avuto un certificato di stazza CIM e che intendessero richiederlo, potranno concordare con gli organizzatori il giorno in cui fare stazzare la propria imbarcazione. Tra gli altri raggruppamenti gli “Yachts progettati da Carlo Sciarrelli”, “Open Classic” (inclusi Spirit of Tradition), “Yachts classe Arpege” e la categoria “Passere”.

Nella giornata di venerdì 9 settembre si svolgerà una veleggiata di avvicinamento, circa 12 miglia, dallo Yacht Club Adriaco di Trieste a Monfalcone, riservata alle barche che parteciperanno all’International Hannibal Classic.

Nel pomeriggio, come da tradizione, si svolgerà una conferenza su un tema di cultura marinaresca. Quest’anno è stato invitato a relazionare lo stazzatore Fiv Nicola Sironi, che tratterà la storia delle stazze e in particolare della Stazza Internazionale. La prevista presenza alla regata di Mariska del 1908, uno dei quattro 15 Metri S.I. ancora naviganti al mondo, offre infatti la possibilità di scoprire meglio questa formula di stazza che ha contribuito a scrivere pagine fondamentali nella storia della vela.

Sironi, milanese classe 1953, triestino dal 2015, è stato capo stazzatore Orc per 20 anni nonché presidente del Comitato Tecnico per il decennio 1986-’96. Attualmente è anche stazzatore di scafi metrici come i 12 e gli 8 Metri. Alle classi metriche iscritte sarà inoltre dedicato un evento a sorpresa in corso di definizione da parte dell’organizzazione.