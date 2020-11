Velletri, 28 enne arrestato per tentato omicidio aggravato

Ventottenne di nazionalità romena, ritenuto responsabile del reato di “tentato omicidio aggravato” per aver colpito al collo, con un coltello da cucina un conoscente connazionale di 43 anni, al culmine di un’animata discussione, per futili motivi.

I Carabinieri sono stati contattati da personale del 118 che, poco prima, aveva soccorso in strada una persona con una grave ferita alla gola. Trasportato presso l’ospedale di Velletri, in condizioni critiche, l’uomo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico che consentiva di contenere l’emorragia e al momento non è in pericolo di vita. L’arrestato è stato associato al carcere di Rieti, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

