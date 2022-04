Velletri, discarica abusiva a fuoco. La Polizia locale durante un giro di pattugliamento del territorio, ha notato un denso fumo nero sopraggiungere da una zona rurale, in via Appia Vecchia nella zona di Colle Ottone basso. Gli agenti della “Locale” si sono recati sul posto ed hanno trovato una vera e propria discarica di materiale vario a cielo aperto in un terreno privato, con i rifiuti che andavano a fuoco. Dopo l’intervento di bonifica del rogo da parte dei pompieri del distaccamento veliterno, che hanno spento il fuoco e fermato il denso fumo nero, si è proceduto alle indagini. Nell’area posta sotto sequestro c’era di tutto: elettrodomestici vecchi, mobili usurati, plastica, ferro, legno, latta, scarti edilizi e molto altro materiale contenente sostanze inquinanti.

Gli agenti del Comando della Municipale di piazza San Martino, hanno provveduto a individuare i proprietari e il custode della casa e del terreno pertinente: gli autori dei roghi tossici e il proprietario del terreno rischiano una denuncia penale per incendio doloso di rifiuti pericolosi e discarica non autorizzata, oltre che per l’inquinamento ambientale eventualmente provocato.