Velletri: “Il Bosco Stellato tra Cultura e Sapori” al via il 9 agosto

Il 9 agosto, Velletri ospiterà la prima edizione di “Il Bosco Stellato tra Cultura e Sapori”, un evento organizzato dalla Fondazione De Cultura con il patrocinio del Comune di Velletri e del Parco dei Castelli Romani, e con il contributo della Regione Lazio. Questa manifestazione estiva, prevista dalle 17.15 in poi, offrirà una vasta gamma di attività che spaziano dalle escursioni naturalistiche ai laboratori didattici, fino all’osservazione astronomica, immersi nella cornice naturale del Monte Artemisio. L’iniziativa è aperta al pubblico e completamente gratuita, con l’intento di celebrare la bellezza della natura e i sapori del territorio locale.

Escursioni e avventure nel bosco

La giornata inizierà alle 17.15 presso la Fonte del Turano, dove la guida esperta Enzo Toto accompagnerà i partecipanti in una suggestiva passeggiata di circa due ore. Questo percorso escursionistico condurrà i visitatori attraverso i sentieri boscosi fino al Rifugio Forestale, offrendo l’opportunità di scoprire le meraviglie naturali del Monte Artemisio. Per chi preferisce un’escursione più breve, alle 18.30 partirà un secondo gruppo dal parcheggio di Fontana Marcaccio. I partecipanti potranno raggiungere il Rifugio Forestale sia a piedi sia tramite una navetta, per garantire un accesso agevole a tutti.

Aggiornamento ore 12.00

Attività culturali e gusti tradizionali

Una volta giunti al Rifugio Forestale, l’evento proseguirà con una serie di attività pensate per grandi e piccoli. Laboratori creativi e didattici permetteranno ai bambini di esplorare l’ambiente naturale in modo divertente e istruttivo. Contemporaneamente, gli adulti potranno degustare una selezione di prodotti tipici locali, come panzanella, pesche al vino, formaggi artigianali e miele. Non mancheranno specialità come fichi e prosciutto, il tutto accompagnato dai pregiati vini dei viticoltori locali, offrendo una panoramica completa delle eccellenze gastronomiche di Velletri.

Momenti di intrattenimento e musica

L’evento sarà arricchito da momenti musicali e letture, creando un’atmosfera magica nel cuore della montagna. La scelta di un contesto naturale così suggestivo non è casuale: oltre a valorizzare le bellezze paesaggistiche del luogo, l’evento mira a sensibilizzare i partecipanti sull’importanza della conservazione dell’ecosistema montano. Le varie attività organizzate permetteranno di vivere un’esperienza unica, in armonia con la natura.

Aggiornamento ore 16.00

Osservazione delle stelle e chiusura dell’evento

Il culmine della serata sarà l’osservazione delle stelle, prevista per le 22.00. Gli esperti presenti guideranno i partecipanti nell’identificazione delle costellazioni visibili, offrendo spiegazioni dettagliate e curiosità astronomiche. Questa esperienza, resa ancor più speciale dalla limpidezza del cielo montano, chiuderà la giornata in un clima di meraviglia e scoperta. Dopo l’osservazione, i partecipanti potranno tornare ai loro punti di partenza, sia alla Fonte del Turano che a Fontana Marcaccio, completando così un evento ricco di esperienze culturali e sensoriali.

L’iniziativa si avvale della collaborazione di numerosi enti e associazioni locali, tra cui PubbliR, Vemi Fratelli Canini, Fantajungla, Cai Sottosezione di Velletri, Vignaroli Velletrani, Briciole e Great Love Events Planner. Queste realtà, insieme, hanno reso possibile la realizzazione di un evento che promette di diventare un appuntamento fisso per celebrare le bellezze e le tradizioni del territorio di Velletri. L’ingresso all’evento è libero e tutti sono invitati a partecipare per vivere una serata indimenticabile immersi nella natura e nella cultura.

Aggiornamento ore 19.00