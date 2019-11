Ieri a Velletri in piazza Martiri d’Ungheria un autobus Cotral è stato colpito da un oggetto che ha mandato in frantumi il finestrino. In quel momento, alle 15.30 circa, il bus era in sosta alla fermata con passeggeri in discesa e in salita. Ancora da accertare se il vandalo fosse all’esterno o all’interno del mezzo. Nessuno è fortunatamente rimasto ferito. Indagano i carabinieri di Velletri.