Velletri, via a Protocollo di Intesa contro violenza di genere

Velletri, il procuratore capo Giancarlo Amato comunica di aver siglato il Protocollo di Intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere. “Un altro passo avanti per costituire una rete di collaborazione salda e coesa, tra enti, scuola, tribunale, per la cultura della non violenza e della tutela delle fasce più vulnerabili – ha dichiarato in una nota il procuratore capo del Tribunale di Velletri -. Saranno promosse in tutte le scuole della Regione Lazio iniziative tese all’informazione e sensibilizzazione da trasmettere ai giovani sulla tematica della violenza di genere e come contrastarla, con il coinvolgimento del corpo docente e dei dirigenti scolastici, inseriti visto la loro importante funzione sociale nel tavolo inter istituzionale della procura veliterna con interventi sinergici su questa delicata tematica tra tutte le istituzioni . Nella foto il procuratore Amato a Nettuno mentre parla con alcuni responsabili della polizia locale del territorio.