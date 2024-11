Velocifero Tennis 300, compatto, veloce e retrò

(Adnkronos) –

Velocifero Tennis 300 debutta a EICMA 2024.

Uno stile retrò, il nuovo Velocifero Tennis 300 si affianca alla versione da 125 cc, già da tempo disponibile sul mercato. Ha un motore monocilindrico 4 tempi a 4 valvole per cilindro da 300 cc. Forte di un design vintage, coniuga una tecnologia all’avanguardia a una serie di soluzioni di chiaro stampo premium.

La sua dashboard di avvale di un display TFT a colori da 7 pollici, compatibile con Apple CarPlay.

“Tennis 300 è uno scooter che fa battere il cuore, combinando un irresistibile fascino vintage con una tecnologia all'avanguardia, in una categoria molto apprezzata come quella di media cilindrata. Un modello che, affiancandosi alle versioni Tennis 125 cc ed elettrica, arricchisce la gamma" dichiara Alessandro Tartarini, fondatore di Velocifero, "Oltre al Tennis 300, presentiamo due nuovi modelli di scooter: il Mobster, che conquisterà molti appassionati grazie alla reinterpretazione moderna di un segmento iconico, valorizzato con tecnologie all'avanguardia; e il City-X, che segna il nostro ingresso nel segmento degli scooter a ruota alta. Tre novità importanti, con cui confermiamo il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni di mobilità evolute ed ampliamo ulteriormente la nostra ampia gamma di prodotti". Due importanti novità, Velocifero presenta a EICMA 2024 anche i nuovi City-X e Mobster.

Il City-X è il primo scooter a ruota alta firmato Velocifero. Proposto nelle cilindrate 125 cc e 180 cc, arriverà in Italia nella primavera del 2025. Il nuovo Mobster sarà disponibile oltre che nelle cilindrate 125 cc e 180 cc anche in una variante full electric da 400 W. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)