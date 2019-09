Venditti: obbligato a terminare il concerto

“Mi arrivavano notizie: ‘dovete smettere perché il concerto è troppo lungo‘. Non mi è mai capitato di finire un concerto perché qualcuno ci toglieva la luce. Mi voglio scusare con le persone… E’ imbarazzante”

E’ ancora amareggiato Antonello Venditti, raccontando sul suo profilo Facebook di quanto accaduto l’altra sera a Parma, dove il cantautore si è esibito nell’ambito di un Festival cittadino.

“Stasera ha vinto l’assessore, ci hanno fatto chiudere“, ha poi concluso il cantante di ‘Roma capoccia’, dopo aver riassunto le ‘pressioni’ ricevute in pieno concerto, perché doveva chiudere lo show.

Una ‘spiegazione’ quella di Venditti, che non è stata condiviso da chi ha in qualche modo gestito il concerto nel Parco della Cittadella di Parma: “In Cittadella credo che tutti saremmo rimasti ad ascoltarlo fino a notte inoltrata (io sono rincasato dopo le 2) – ha infatti replicato sotto il post l’assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili del Comune di Parma, Michele Guerra – ma quando si organizzano questi eventi ci sono persone esperte e preposte al loro funzionamento che si riuniscono in commissione per decidere cosa è possibile fare e non fare e che limiti e regole bisogna rispettare“.

Max