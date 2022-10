Venerdì nero sulle strade di Roma: studenti in piazza

Venerdì nero sulle strade di Roma. Il 21 ottobre, giornata dello sciopero di Cotral e Roma Tpl, gli studenti scendono in piazza per protestare contro l’ex alternanza scuola-lavoro, in corteo verso Trastevere e manifestando per temi come l’ambiente, i diritti e il lavoro.

L’appuntamento è alle 10 in piazzale Ostiense, a Piramide, da lì il corteo organizzato dal movimento studentesco romano – cui si stima parteciperanno circa 2.500 persone, si dirigerà verso largo Bernardino da Feltre (Trastevere) sfilando lungo via Marmorata, piazza dell’Emporio, Ponte Sublicio, piazza di Porta Portese, via di Porta Portese, via Girolamo Induno e viale di Trastevere.