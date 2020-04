Venerdì Santo: oggi, 10 aprile, la crocifissione e Passione di Cristo

In questa giornata, 10 aprile 2020, il mondo cattolico celebra il Venerdì Santo, uno dei giorni più importanti della Settimana Santa che porta alla Pasqua. Dopo il Giovedì Santo, infatti, viene ricordata la Passione di Cristo, con la via Crucis e la Crocifissione di Gesù.

Il Venerdì Santo è la giornata solenne più importante di questa settimana prima della Pasqua, in cui viene ricordato il simbolo della croce come sacrificio di Cristo per liberare dal peccato gli uomini.

Venerdì Santo, 10 aprile 2020: via Crucis, Passione, Crocefissione e morte di Gesù Cristo. Significato, liturgia, messa del papa, dove vederla in tv, perché si fa il digiuno

Il Venerdì Santo è parte del cosiddetto Triduo Pasquale, che inizia con il Giovedì Santo e termina con la Pasqua. La liturgia ha infatti inizio di venerdì, osservando il lutto per la morte di Gesù il Sabato Santo e festeggiandone la Resurrezione nel giorno di Domenica di Pasqua.

La giornata del Venerdì Santo è nota anche per la pratica del digiuno. Si tratta di un rito che viene seguito dai fedeli come penitenza per i peccati che Gesù ha scelto di espiare per gli uomini.

Ricordando che nel periodo di Quaresima i maggiori osservanti del rito non mangiano carne, per la maggior parte questo tipo di astinenza viene osservata proprio nel Venerdì Santo. È tradizione infatti in questa giornata mangiare piatti a base di pesce, con differenze da regione a regione in Italia.