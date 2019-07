Veneto, multa di 400 euro per chi bestemmia

“Qua in Veneto è considerato un intercalare ma il nostro è un tentativo di arginare un malcostume che, soprattutto tra gli under 18, è diffusissimo”. In Veneto, nello specifico nel comune di Saonara, è lotta alle bestemmie. Ora le imprecazioni verranno multate in modo salato: chi viene colto a bestemmiare, infatti, verrà punito con una sanzione di 400 euro.

A sancire il nuovo regolamento di polizia urbana è stata l’amministrazione cittadina guidata dal sindaco Walter Stefan, che si è messo in prima fila nella battaglia contro le bestemmie, un malcostume che in Veneto è ormai entrato nel codice linguistico della popolazione.

Bestemmie, il sindaco: “E’ necessaria un’educazione di base”

Attraverso una nota il sindaco di Saonara ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad ufficializzare l’ordinanza contro le bestemmie: “Sono atti contrari alla pubblica decenza e alla sensibilità di persone terze presenti. “Al di là degli aspetti religiosi – afferma il primo cittadino – è un fatto culturale e riguarda ogni divinità. Vale per Allah, Buddha o Maometto.

È necessaria un’educazione di base che ormai manca da troppo tempo. Chi verrà colto nell’atto di bestemmiare contro le divinità di qualsiasi credo o religione verrà punito con una multa di 400 euro”. Dei volantini stampati in italiano, inglese, cinese e romeno informeranno i cittadini delle sanzioni previste per chi bestemmia.