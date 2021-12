Veneto zona gialla da lunedì 20 dicembre, l’annuncio di Zaia

I contagi aumentano, così come i ricoveri. E l’Italia, tra Natale e Capodanno, rischia di trovarsi gialla a metà. Dopo Friuli Venezia Giulia, Calabria e Provincia di Bolzano, altre Regioni rischiano di cambiare colore. I parametri di sicurezza (incidenza, tasso d’occupazione in area medica e terapia intensiva), sono in bilico per molte.

Tra queste il Veneto, che dovrebbe passare in zona gialla a partire da lunedì 20 dicembre. Ad annunciarlo è il governatore della Regione, Luca Zaia: “Abbiamo un’incidenza settimanale di circa 450 casi su 100mila abitanti, è un’incidenza alta. Abbiamo il 12,8% di tasso di occupazione delle terapie intensive. Entrambi i parametri sono da zona gialla. Siamo appesi alla zona bianca per l’occupazione dell’area medica: siamo al 13,7%, a 1,3% dalla soglia della gialla”, ha detto.

Dati che dovrebbero portare al cambio di classificazione, inserendo il veneto in zona gialla: “Siamo preoccupati perché la pressione ospedaliera si fa sentire – ha detto Zaia -. Credo che il bollettino di venerdì ci riserverà la classificazione da zona gialla a partire da lunedì prossimo. Siamo agli sgoccioli anche con il terzo parametro. L’infezione sta correndo e il dato principale in questo senso è l’incidenza. Negli ospedali ricoveriamo più persone di quante ne escano, questo significa che siamo in una fase acuta. Il passaggio in zona gialla avrà come effetto diretto l’uso della mascherina all’aperto. Io già la porto, è un sistema per garantire sicurezza”.

Spiega ancora Zaia: “Natale sarà in giallo, come anche Capodanno. Se i dati continueranno a crescere si andrà verso la zona arancione: gestiremmo la fase con il super green pass ma scatterebbero le prime chiusure, a livello ad esempio di confini comunali. Ad oggi non ci sono proiezioni che facciano pensare alla zona rossa”, conclude il governatore.