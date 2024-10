Venezia, al l’ottava Maratona di lettura ‘Il Veneto Legge’

È partita venerdì 4 ottobre l’ottava edizione della Maratona di lettura ‘Il Veneto legge’, un evento che mira a diffondere la passione per i libri e la lettura in ogni angolo del territorio, coinvolgendo scuole, biblioteche, librerie, case editrici e gruppi di lettori. L’iniziativa punta a far diventare la lettura un’abitudine quotidiana, condivisa da persone di tutte le età: dai bambini agli adulti, fino agli anziani, con momenti di lettura che si svolgeranno ovunque e in qualsiasi momento della giornata, anche in orari notturni.

Quest’anno la manifestazione si concentra su due temi principali: il viaggio, in occasione del 700º anniversario della morte di Marco Polo, e lo sport, in omaggio al Veneto che è stato designato Regione europea dello sport per il 2024. Inoltre, verranno ricordati i centenari di due figure storiche di rilievo, Eleonora Duse e Giacomo Matteotti, attraverso letture a loro dedicate.

La Maratona di lettura invita i partecipanti a scoprire e approfondire autori veneti e opere legate alla cultura della regione, consolidando così il legame tra la comunità e il suo patrimonio letterario. L’evento è promosso dall’assessorato regionale alla cultura in collaborazione con numerose associazioni, tra cui la sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche, l’Associazione Librai Italiani, e l’Associazione Editori Veneti.

Il pubblico può seguire la manifestazione online sul sito ufficiale www.ilvenetolegge.it o sulla pagina Facebook dedicata. Grazie alla varietà di attività proposte e alla partecipazione di tanti attori del mondo della lettura, ‘Il Veneto legge’ si conferma come un appuntamento importante per celebrare e promuovere la cultura del libro nel territorio veneto.