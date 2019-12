Venezia, ancora acqua alta: livello marea di quasi 140 centimetri. Situazione del maltempo

Venezia ancora alle prese con il problema dell’acqua alta. Oggi il livello di marea ha toccato un picco massimo di 139 centimetri quando erano le 8,45, come comunicato dal Centro maree del Comune.

Maltempo: la situazione a Venezia, Brescia, Campania, Sicilia, Sardegna

Dopo un abbassamento del livello previsto, domani mattina si prevede un nuovo innalzamento fino a un metro e venti centimetri, con il livello massimo di un metro e mezzo che rimane quello oltre il quale circa il 70% del centro storico viene allagato.

Vicino Brescia invece cinque famiglie sono state evacuate dalla propria casa per uno smottamento a Navezze di Gussago. Situazione maltempo che desta apprensione anche in in Campania, Sardegna, nelle isole Eolie e lungo il corso del Po, con problemi per tutta la giornata di ieri.

In base alle previsioni le condizioni meteo dovrebbero comunque migliorare durante le feste di Natale, con il sole a far di nuovo capolino nei cieli e le temperature leggermente sopra media stagionale.