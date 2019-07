Venezia Cinema: ecco gli italiani in concorso e non

Mentre è iniziato il conto alla rovescia per l’apertura, prevista per il 27 agosto, questa 76ima edizione della Mostra del Cinema di Venezia continua ad annunciare film e personaggi che andranno a delineare l’interessane programma del cartellone messo su della Biennale di Venezia, presieduta da Paolo Baratta.

In effetti stamattina il direttore della Mostra, Alberto Barbera, annunciando il cartellone che andremo a ‘gustarci’, oltre a cose già sentite o ventilate nei giorni scorsi (come il film fuori concorso di Capotondi, con Mick Jagger protagonista), ha reso note tre pellicole ‘made in Italy’: Franco Maresco con ‘La mafia non è più quella di una volta’, Mario Martone con ‘Il sindaco del Rione Sanità’, Pietro Marcello con ‘Martin Eden’.

Sempre in tema di italiani, ci sono inoltre da segnalare i film ‘Nevia’ di Nunzia De Stefano (l’ex signora Garrone), e ‘Sole’ di Carlo Sironi, che competeranno nella sezione ‘Orizzonti per l’Italia’.

Venezia Cinema: dalla Ferragni a Salvatores

Da segnalare poi – ‘dovendo’ arrendersi all’attualità – ‘Chiara Ferragni – Unposted’, il documentario che Elisa Amoruso ha girato sul ‘fenomeno’ (per chi mastica di social) sull’influencer Chiara Ferragni, che concorrerà nella sezione ‘Sconfini’.

Sempre guardando all’Italia, sono da sottolineare i due eventi fuori concorso relativi alle serie Sky, uno realizzato da Stefano Sollima (‘ZeroZeroZero’), e l’altro di Paolo Sorrentino (‘The New Pope’).

Infine, davvero interessante, sempre fuori concorso, altre pellicole ‘nostrane’ come ‘Vivere’ di Francesca Archibugi, ‘Tutto ilmio folle amore’ di Gabriele Salvatores, e ‘Il Pianeta Mare’, che sarà ‘accompagnato’ al Lido da Daniele Segre.

Insomma, come siamo abituati ormai da anni, ancora una volta venezia promette di dare una bella mano alla nostra cinematografia, proponendosi come vetrina internazionale per i nostri migliori autori…

Max