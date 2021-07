Venezia e stop grandi navi, Cacciari: “Bene, ma no alternativa in stile Mose”

“Bene le grandi navi fuori dal bacino di San Marco, era tempo, ma adesso la soluzione non potrà essere come per il Mose: la più lunga, la più difficile e la più costosa, che ha permesso di ‘pascolare’ a tanti”. Così all’Adnkronos l’ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari commenta il decreto di ieri del governo sulle grandi navi. “E la soluzione più complicata e costosa è appunto quella del porto offshore, che creerà un gran traffico in laguna per portare con le navette avanti e indietro i passeggeri delle grandi navi – avverte – La soluzione più semplice e meno costosa che propongo da anni è quella di un porto attrezzato a Marghera per le navi da crociera che dovranno percorrere lo stesso canale delle navi mercantili, con i passeggeri portati a Venezia sul tram o su autobus ma è una soluzione che verrà di certo scartata perché è la più semplice e la meno costosa”, conclude.