Venezia, nave da crociera Costa rischia nuovo incidente

C’è mancato davvero poco per un tragico incidente, a Venezia, dove una nave da crociera Costa è quasi finita contro la riva dopo aver sbandato, in preda alla burrasca di vento e grandine di ieri. La grossa nave non ha speronato uno yacht ancorato per un pelo, oltre ad altre imbarcazioni presenti in Riva Sette Martiri.

La nave, Costa Deliziosa, era in uscita dal porto quando ha avuto difficoltà a tenere la rotta per via del maltempo. In zona Giardini è partito l’allarme di emergenza, e i rimorchiatori hanno cercato di raddrizzare la nave.

Venezia, nave da crociera Costa sbanda per maltempo

Terrore fra i passeggeri dei vaporetti nei dintorni e paura anche per chi era sulla terraferma: il timore era che si potesse verificare un’altra situazione come quella del 2 giugno con la Msc Opera.

Aggiornamento ore 6.00

“Ce la siamo vista venire quasi addosso, in Riva San Biagio. Era il momento di massima intensità del temporale”, ha spiegato un testimone, Alberto Peratoner, docente dell’Università di Padova. “Non si vedeva più neppure San Giorgio, e a un certo punto abbiamo visto il ferry che si dirigeva verso il Tronchetto improvvisamente spostarsi a dritta, e subito dopo il suono forte e prolungato della Costa Deliziosa, di cui abbiamo poco dopo visto le luci, in mezzo all’oscurità”.

“Era in visibile difficoltà di manovra e stava puntando verso Riva San Biagio, virando appena leggermente verso Riva dei Sette Martiri. All’altezza di Riva San Biagio, il rimorchiatore di prua (che mi pareva uno solo) ha tentato una manovra disperata portandosi completamente a dritta della nave, per ‘tirarlà con la massima potenza di lì onde allontanarla dalla riva. Gradualmente la nave è riuscita a virare e a ‘ricentrare’ la rotta”.

Aggiornamento ore 7.00

“Il violento, straordinario e improvviso evento meteorologico che ha interessato tutto il Nord Est questo pomeriggio, ha colpito anche Costa Deliziosa con violente raffiche che hanno causato una deviazione durante il passaggio nel Canale della Giudecca – ha ricostruito Costa Crociere – “effettuato come sempre sotto le indicazioni del Comandante del Porto, del pilota e dei tre rimorchiatori a cui la nave era legata che hanno con prontezza assistito la nave nella manovra.”

“Il Comandante ha sempre mantenuto il controllo della nave pur in condizioni di estrema ed improvvisa difficoltà. La nave ha ripreso il suo corso verso la destinazione pianificata”.

Aggiornamento ore 8.00