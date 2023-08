Venezia, vandali in azione sul Ponte di Rialto. Zaia: “Serve rigore”

(Adnkronos) – Dopo Milano, vandali in azione anche a Venezia, dove scritte realizzate con la vernice sono comparse sui negozi del ponte del Rialto e lungo Fondaco dei Tedeschi. Alcune immagini sono state pubblicate su uno dei gruppi Facebook di tutela della città lagunare, come ‘Io scelgo Venezia senza graffiti’.

“Ancora una volta Venezia è stata vittima di vandalismi, questa volta a Rialto e al Fontego dei Tedeschi. Venezia, Roma, Firenze, Pisa, Milano. Sono gesti che oramai si ripetono da diverso tempo anche nelle città del Veneto, nonostante i presidi delle forze dell’ordine. Occorre una risposta ferma della legalità. Se occorrono nuovi strumenti li si individuino e si attuino in fretta”, commenta il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia che, ringraziando le forze dell’ordine e la Polizia Municipale “per quanto fanno e per quanto faranno” sostiene che “quando questi vandali vengono presi una tirata d’orecchi non basta, così come sono un’ulteriore offesa giustificazioni del tipo ‘non sapevo che fosse così vecchio’”.

“Temo – prosegue il governatore – che i molti appelli al senso civico, che pur andavano fatti, non abbiano sortito effetto. Credo allora sia necessario rinforzare l’aspetto deterrente e anche quello punitivo. Ad esempio, i responsabili degli atti vandalici potrebbero essere trattenuti fino a che non avranno pagato fino all’ultimo euro il danno provocato”.