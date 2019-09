Ventura: ‘Pamela era in buona fede, mi invitò alle nozze’

“La Perricciolo e la Michelazzo mi avevano contattato perché volevano facessi dei post su Instagram. Mi sembrò strano che accadesse proprio in un momento particolare, mi ero appena lasciata serenamente con il mio compagno con cui sono stata 8 anni. È stato un caso? Chissà! Penso che Pamela debba circondarsi di donne che amano le donne perché ci sono donne che odiano le donne e quella è proprio una disdetta doverle incontrare nel proprio cammino’’.

Intervistata dalla troupe di ‘Non è l’Arena’ a proposito della vicenda delle presunte nozze di Pamela Prati, Simona Ventura risponde con il cuore, testimoniando sulla correttezza dell’ex soubrette del Bagaglino: “Pamela è una persona speciale, io l’ho sempre apprezzata molto e rispettata. Lei mi chiese di farle da testimone alle nozze e io le dissi: ‘Mandami l’invito che io vedo compatibilmente con gli impegni lavorativi come fare. Poi non ho più saputo nulla e quando è scoppiato il caso non ho mai creduto che fosse in malafede. Ho sempre creduto che fosse in buona fede“.

