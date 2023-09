Verde Roma – Diaco (M5S): “Al Trullo abbattuti 7 olmi sani nel totale silenzio dell’amministrazione Gualtieri”

“In viale Ventimiglia al Trullo nell’XI Municipio è strage di alberi: sono infatti in corso di abbattimento ben 7 olmi sani, nel totale silenzio e accondiscendenza di questa amministrazione che non dimostra alcuna cura per il verde. Nella città che dovrebbe essere la più curata e green d’Italia, vantando anche il Regolamento del paesaggio e del verde urbano approvato dall’Amministrazione Raggi, il patrimonio arboreo viene tagliato, abbattuto e devastato come se niente fosse. Denunciamo con forza l’ennesimo scempio di cui purtroppo ci troviamo testimoni: addirittura abbiamo saputo che un’associazione ha fatto una diffida in merito ma è stata inascoltata, con tanto di contro-perizia. Insomma, l’amministrazione Gualtieri volta volontariamente le spalle ai suoi cittadini“.

Così in una nota il vicepresidente della commissione Ambiente di Roma Capitale Daniele Diaco (M5S).

