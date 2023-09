Verde Roma – Il M5S: “Assurdo che per rifare due strade debbano essere abbattuti 64 pini a Casal Palocco”

“Troviamo assurdo e insultante che nel 2023 nella Capitale d’Italia, per rifare due strade, debbano essere abbattuti ben 64 pini secolari! E’ proprio quello che sta accadendo a Casal Palocco. dove ambientalisti e residenti sono giustamente in agitazione in quanto le piante, secondo i calcoli dei tecnici chiamati in causa, dovranno essere tagliate per garantire una piena manutenzione di due strade di questo quadrante cittadino, nello specifico via Alessandro Magno e viale Giorgia di Leontini. Ricordiamo che questo tipo di alberatura è la caratteristica precipua di Casal Palocco, quartiere che si trova infatti ai confini della Pineta di Castel Fusano. Ora, l’abbattimento di oltre 60 alberi, oltre a procurare un inestimabile danno ambientale, rischia di sfregiare irrimediabilmente il quadrante cittadino. Soprattutto in questo momento storico, dove nell’entroterra di Ostia e in tutto il X Municipio sta avvenendo un fitto abbattimento di pini.

Continueremo a vigilare perché ciò non avvenga e monitoreremo con attenzione, passo dopo passo, la situazione“.

Così in una nota congiunta i consigliere capitolini del M5S Daniele Diaco e Paolo Ferrara.

Max