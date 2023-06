Verdi – Sinistra Campidoglio: “Sabato prossimo saremo in piazza con la Cgil per il diritto alla salute”

“Sabato 24 saremo in piazza al fianco della Cgil e delle altre associazioni per la manifestazione in difesa del diritto alla salute e per il rilancio del sistema sanitario. La sanità pubblica in Italia, e segnatamente nel Lazio, è vicina al collasso e le politiche del governo di destra rischiano di aggravare ancor di più questa situazione, in modo particolare con la scelta dell’autonomia differenziata. A soffrirne saranno le aree dove il servizio è già più carente, le cittadine e i cittadini più fragili. La manifestazione di sabato è l’occasione per chiedere al Governo il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e universale, cominciando con l’assunzione di nuovo personale, soprattutto medico. Solo così sarà possibile assicurare prestazioni sanitarie per le quali ci sono spesso file interminabili e garantire la tutela la salute come fondamentale diritto della collettività, e le cure gratuite ai meno abbienti, come prevede la Costituzione”.

Così in una nota i consiglieri capitolini Michela Cicculli, Alessandro Luparelli e Ferdinando Bonessio del Coordinamento Sinistra Civica Ecologista ed Europa Verde Ecologista

Max