Verissimo, 30 novembre: Simona Ventura e Daniele Bossari ospiti di Silvia Toffanin

A partire dalle 16:00 su Canale 5, Silvia Toffanin torna con una nuova puntata di Verissimo. Il talk show made in Mediaset ogni weekend accompagna milioni di italiani con tanti ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport. Andiamo a scoprire chi ci sarà in questa punta, che potete vedere anche in streaming su Mediaset Play.

Verissimo: anticipazioni e ospiti della puntata del 30 novembre 2019

Ad aprire la puntata odierna sarà la coppia formata da Simona Ventura e Giovanni Terzi. I due, stando ad alcune anticipazioni, ha annunciato il loro futuro matrimonio. Il prossimo ospite, invece, si è già unito nel sacro vincolo con Filippa Lagerback. Nello studio 10 di Cologno Monzese, infatti, Daniele Bossari che presenterà la sua autobiografia, “La faccia nascosta della luce”, in cui ripercorre l’incubo della depressione.

Le voci di Elsa e Anna di “Frozen II”, Serena Autieri e Serena Rossi saranno in studio, così come Francesco Scianna, protagonista con Vittoria Puccini della serie tv “Il Processo”. Il legal thriller ieri ha debuttato ottenendo 2.138.000 spettatori, con uno share pari al 10,2%, battuto però dal competitor di RaiUno, “20 anni che siamo italiani”, visto da 3.886.000 telespettatori e il 19,2% di share.

Con “Il cielo sopra il letto”, sono a teatro insieme così come in questa puntata di Verissimo Lucrezia Lante della Rovere e Luca Barbareschi. Per lo spazio musicale, invece, animeranno lo studio Benji e Fede.