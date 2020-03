Verissimo, oggi sabato 28 marzo 30 vip cantano Image

Il coronavirus ha stravolto i palinsesti televisivi, ma le buone abitudini sono dure a morire, per questo su Canale 5 nonostante tutto Verissimo andrà in onda come ogni sabato. Un appuntamento fisso che dura da anni e che non si interrompe nemmeno con l’emergenza coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia.

Per rispettare le normative vigenti il programma Mediaset manderà in onda delle repliche con le interviste più significative dell’ultimo anno della trasmissione. In apertura però ci sarà una gradita sorpresa: trenta vip, infatti, canteranno insieme, e ognuno dalla propria casa, Image di John Lennon. Un modo per regalare speranza ai telespettatori.

Verissimo, gli ospiti della puntata di oggi

Verissimo non si ferma, seppur in replica. La trasmissione di Silvia Toffanin è diventata un appuntamento immancabile per i milioni di telespettatori che ogni sabato la seguono con attenzione. Per questo nonostante tutto oggi 28 marzo andrà in onda, anche se con alcune limitazioni.

Nessuna diretta infatti, ma una serie di interviste che andranno in replica su Canale 5 a personaggi particolarmente interessanti. Oggi sarà il turno (ancora) di Sinisa Mihajlovic, Gianni Morandi, Loredana Berté e Adriana Volpe. Quattro interviste in replica per accompagnare il pomeriggio degli italiani costretti a casa.