Vermicino, 43 anni fa la tragedia di Alfredino, caduto nel pozzo: giovedì a Forte Antenne proiezione dell’ultima puntata della serie diretta da Pontecorvo

Presenterà la puntata assieme a tanti ospiti l’attrice protagonista Anna Foglietta, per il secondo grande appuntamento del Cinema a Forte Antenne all’interno del “Festival Del Cinema del II Municipio” eccezionalmente nel programma “Felicittà” dell’assessorato del Patrimonio del Comune di Roma in collaborazione con “Hollywood Tutto sul Cinema”

L’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini si recò sul posto per seguire le operazioni di recupero, che però non riuscirono a salvare la vita del bambino. Pertini istituì il Ministero della Protezione Civile italiana dopo questo tragico evento e grazie alla volontà di Franca Rampi madre dello sfortunato ragazzo proprio a Forte Antenne fu istituito 42 anni fa il primo campo di addestramento per ragazzi per la gestione emotiva delle emergenze e delle calamità.

40 anni dopo una notte incredibile assieme ad Anna Foglietta, Rita di Iorio e Daniele Biondo – Presidenti Onorari che hanno avviato il Centro insieme a Franca Rampi, per raccontare per la prima volta assoluta un’avventura che unisce indissolubilmente la storia di Alfredino Rampi con il Forte Antenne assieme ad una delle più importanti attrici italiane.

Apertura alle ore 19:00 quindi, a seguire

visite guidate (19:30-20:30), introduzione e saluto istituzionale della presidente del Municipio II Francesca Del Bello (20:30), proiezione del fim (20:45), intervengono gli ospiti (21:45).

