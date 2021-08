Verona, preso il Cholito Simeone: è ufficiale

Un colpo a sorpresa, chiuso nella notte: il Cholito Simene passa all’Hellas Verona. Il figlio dell’allenatore dell’Atletico Madrid lascia quindi il Cagliari e sposa una nuova avventura in Serie A. A Verona ritrova Di Francesco, l’allenatore che più di tutti è riuscito a valorizzarlo. L’ufficialità del trasferimento in gialloblù da parte dell’argentino è arrivata tramite un comunicato ufficiale.

“Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Cagliari Calcio – a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva – le prestazioni sportive del calciatore Giovanni Simeone, 26enne attaccante argentino con cittadinanza spagnola che ha scelto il 99 come numero di maglia”, si legge in una nota del club.

Continua il comunicato: “Nato a Madrid il 5 luglio 1995, è cresciuto nel settore giovanile del River Plate, Club che gli ha permesso di esordire in Primera División, nel corso della stagione 2014/15, per poi giocare l’anno successivo – sempre nella massima serie argentina – in forza al Banfield, col quale ha messo a segno 12 reti”.

In chiusura: “Ha disputato le ultime due stagioni, sempre in Serie A, con la maglia del Cagliari, con uno score personale e complessivo di 72 presenze, 18 reti e 6 assist-gol”. E infine l’augurio di una stagione positiva: “Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Giovanni “El Cholito” Simeone e gli augura le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia gialloblù”.