Veronica Gentili saluta commossa il pubblico di Rete4, è la sua ultima puntata: ecco dove andrà

La conduttrice Mediaset Veronica Gentili chiude la puntata di Controcorrente Estate salutando tutti i telespettatori che l’hanno seguita in questi ultimi 5 anni. Da settembre 2023 la giornalista non condurrà più il programma di Rete4.

Addio a Veronica Gentili su Rete4, la conduttrice di Controcorrente e Stasera Italia Weekend ha salutato oggi, venerdì 11 agosto, il pubblico che da oltre 5 anni la segue all’interno del programma Mediaset in onda nel pre-serale della quarta rete. Al termine della puntata di stasera la giornalista ha voluto ringraziare tutto il team al lavoro dietro questi due programmi tv e lasciato un messaggio commovente a tutti gli spettatori.

La notizia era nell’aria già da diverso tempo e questa sera è arrivata l’ufficialità: Veronica Gentili lascia la conduzione di Stasera Italia Weekend e Controcorrente per dedicarsi ad una nuova avventura lavorativa. Come anticipato già anche qui su Italia Sera, da settembre la Gentili non abbandonerà Mediaset come da molti pensato, la conduttrice infatti resterà a Mediaset ma traslocherà da Rete4 a Italia1 dove condurrà Le Iene Show.

Il messaggio di Veronica Gentili a Controcorrente

In chiusura di puntata la conduttrice Mediaset Veronica Gentili ha voluto omaggiare tutta la squadra di lavoro e ringraziare i tanti spettatori che la seguivano con grande passioni da più di cinque anni: “Mi prendo un attimo per me, questa per me è l’ultima puntata di Controcorrente, l’ultima puntata qui a Rete4. Sono stati cinque anni e mezzo che abbiamo trascorso insieme, insieme a tutti voi che siete stati con me nel corso di queste serate. È stata per me un’esperienza molto importante, molto formativa ed ho avuto una squadra di persone meravigliose intorno a me con le quali ho condiviso tutto questo” – e continua – “Non avrei mai potuto fare niente senza di loro, siamo stati sempre presenti, sono cambiati i Governi, c’è stata di mezzo una pandemia, una guerra, abbiamo fatto tutto nel modo migliore possibile tutti quanti insieme. Per certi versi siamo tutti cresciuti insieme, io voglio ringraziare tutti quanti. Io vi ringrazio profondamente, è stato molto bello questo percorso insieme, ci rivedremo presto”.

Veronica Gentili a Le Iene

Chiusa la (lunga) parentesi con Rete 4 a Stasera Italia e Controcorrente, Veronica Gentili si prepara ora ad una nuova esperienza televisiva, così come anticipato a luglio sui social del programma di Italia1 Le Iene, infatti, la conduttrice prenderà il posto di Belen Rodriguez e condurrà la nuova edizione del programma con Max Angioni: “Diamo il benvenuto a Veronica Gentili che dal prossimo autunno sarà la nuova conduttrice de Le Iene con Max Angioni! Mandiamo un abbraccio a Belen che è stata con noi nelle ultime stagioni conducendo con grande professionalità e generosità il nostro programma. Grazie Maria Belen, farai sempre parte della nostra famiglia!”